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Сборная Беларуси по гандболу против команды Франции. Прямое включение из Хорватии
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16 Января 2018 21:13

Сборная Беларуси по гандболу против команды Франции. Прямое включение из Хорватии

В эти минуты сборная Беларуси по гандболу проводит заключительный матч предварительного раунда чемпионата Европы в Хорватии. Игра сенсационная. В соперниках чемпионы мира 2017 года - команда Франции. В первом тайме наша сборная смогла навязать сопернику свою игру и повела в счете. Сейчас идет вторая половина встречи - 15:22, к сожалению, не в нашу пользу.

  

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