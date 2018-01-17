Сборная Беларуси по гандболу против команды Франции. Прямое включение из Хорватии

16 Января 2018 21:13

В эти минуты сборная Беларуси по гандболу проводит заключительный матч предварительного раунда чемпионата Европы в Хорватии. Игра сенсационная. В соперниках чемпионы мира 2017 года - команда Франции. В первом тайме наша сборная смогла навязать сопернику свою игру и повела в счете. Сейчас идет вторая половина встречи - 15:22, к сожалению, не в нашу пользу.