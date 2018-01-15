Сборная Беларуси по гандболу проиграла норвежцам

15 Января 2018 07:12

Во втором туре группового раунда сборная Беларуси играла с вице-чемпионами мира норвежцами. Первые 10 минут шла равная борьба, но затем титулованные скандинавы начали постепенно уходить в отрыв. В середине второго тайма разрыв достиг шести очков, но белорусы предприняли попытку отыграться. Итог матча - проигрыш с разницей в пять мячей - 28:33. Самым результативным в составе нашей команды стал Артем Королек. На его счету 5 голов. Во вторник в заключительной встрече первого этапа играем с французами. Начало матча в 20:15.