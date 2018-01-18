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Сборная Беларуси по футболу занимает 93 место в обновленном рейтинге ФИФА
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18 Января 2018 19:00

Сборная Беларуси по футболу занимает 93 место в обновленном рейтинге ФИФА

Команда Игоря Криушенко потеряла одну позицию. В первой десятке изменений не произошло. Лидирует в ранге сборная Германии. Второе место у Бразилии, на третьей строке Португалия.
  

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