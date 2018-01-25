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25 Января 2018 15:40

Сборная Беларуси готовится к матчу Кубка Дэвиса

Мужская сборная Беларуси по теннису готовится к матчу первого круга I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса. 2-3 февраля на выезде играем против австрийцев. Матч пройдет на грунте. В предварительную заявку белорусов попали Илья Ивашко, Дмитрий Жирмонт, Ярослав Шило, Сергей Бетов и Андрей Василевский. У австрийцев планируют сыграть Геральд Мельцер, Себастиан Офнер, Деннис Новак, Оливер Марах и Филипп Освальд.

Подробнее в "Дне спорта".

Подготовка-к-Кубку-Дэвиса

Подготовка-к-Кубку-Дэвиса
  

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