Сборная Беларуси готовится к матчу Кубка Дэвиса

25 Января 2018 15:40

Мужская сборная Беларуси по теннису готовится к матчу первого круга I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса. 2-3 февраля на выезде играем против австрийцев. Матч пройдет на грунте. В предварительную заявку белорусов попали Илья Ивашко, Дмитрий Жирмонт, Ярослав Шило, Сергей Бетов и Андрей Василевский. У австрийцев планируют сыграть Геральд Мельцер, Себастиан Офнер, Деннис Новак, Оливер Марах и Филипп Освальд.







