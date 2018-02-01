Саснович, Соболенко, Лапко и Морозова сыграют против Германии 10 и 11 февраля

1 Февраля 2018 12:27

Саснович, Соболенко, Лапко и Морозова. Так выглядит состав сборной Беларуси по теннису на матч первого раунда Мировой группы Кубка Федерации против Германии. Немки решили обойтись без лидеров Ангелики Кербер и Юлии Гергес. На встречу заявлены три спортсменки: Татьяна Мария (49-я ракетка мира), Анна-Лена Фридзам (327-я строчка мирового рейтинга) и Анна-Лена Гренефельд (21-й номер WTA в парном разряде). Матч Кубка Федерации пройдет в спорткомплексе "Чижовка-Арена" 10 и 11 февраля.