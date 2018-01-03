Спорт
3 Января 2018 07:03
Саснович и Соболенко - в четвертьфиналах престижных турниров в Брисбене и Шэньчжэне
Александра Саснович в четвертьфинале турнира в Брисбене. Полчаса назад в Австралии завершился поединок белорусской теннисистки с эстонкой Аннет Контавейт. Первый сет Саша уступила 1:6, но затем взяла себя в руки и победила 7:6, 6:3. На очереди у нашей теннисистки - француженка Ализе Карне. Отметим, призовой фонд турнира серии "Премьер" составляет 894 000 долларов.
Напомним, еще одна белоруска Арина Соболенко год открыла хорошим выступлением на турнире в китайском Шэньчжэне - белоруска здесь тоже в четвертьфинале. Завтра Соболенко выйдет на корт с победительницей противостояния Симоны Халеп и Дуань Иньин.
Другие новости
03.01.2018 12:00 / Спорт Молодежная сборная Беларуси по хоккею проигрывает Дании в первом поединке религейшн раунда
03.01.2018 07:21 / Спорт Минское "Динамо" откроет год гостевым противостоянием против магнитогорского "Металлурга"
03.01.2018 07:01 / Спорт Беларусь готовится к открытию Рождественского хоккейного турнира на приз Президента
02.01.2018 21:25 / Спорт Минский стадион "Динамо" готовится к торжественному открытию
02.01.2018 15:00 / Спорт Минск встречает первых участников XIV Рождественского любительского турнира по хоккею
02.01.2018 12:13 / Спорт "Манчестер Юнайтед" обыгрывает "Эвертон"
02.01.2018 12:11 / Спорт Владимир Игнатик - в 1/8 финала на соревнованиях в австралийском Плейфорде
02.01.2018 12:09 / Спорт Арина Соболенко проходит в четвертьфинал на турнире в китайском Шэньчжэне
01.01.2018 15:20 / Спорт Александра Саснович вышла в 1\8 финала теннисного турнира в Брисбене
31.12.2017 21:41 / Спорт 150 юных биатлонистов стали участниками 1-го этапа Кубка Федерации
31.12.2017 21:39 / Спорт Характер года Александры Саснович
31.12.2017 12:23 / Спорт Серена Уильямс уступила латвийке Елене Остапенко
31.12.2017 12:22 / Спорт Александра Саснович победила россиянку Полину Монову
31.12.2017 12:21 / Спорт Молодежная сборная Беларуси на чемпионате мира уступила Чехии 5:6
30.12.2017 21:07 / Спорт Год 2017-й спортивный
30.12.2017 15:13 / Спорт Яромир Ягр выходит на третье место в НХЛ по количеству проведенных матчей за всю историю лиги
30.12.2017 15:11 / Спорт Прямая трансляция матча с молодежной сборной Чехии сегодня в 20:00 на "Беларусь 5"
30.12.2017 12:10 / Спорт Серена Уильямс признана лучшей спортсменкой года