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Саснович и Соболенко - в четвертьфиналах престижных турниров в Брисбене и Шэньчжэне
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3 Января 2018 07:03

Саснович и Соболенко - в четвертьфиналах престижных турниров в Брисбене и Шэньчжэне

Александра Саснович в четвертьфинале турнира в Брисбене. Полчаса назад в Австралии завершился поединок белорусской теннисистки с эстонкой Аннет Контавейт. Первый сет Саша уступила 1:6, но затем взяла себя в руки и победила 7:6, 6:3. На очереди у нашей теннисистки - француженка Ализе Карне. Отметим, призовой фонд турнира серии "Премьер" составляет 894 000 долларов.

Напомним, еще одна белоруска Арина Соболенко год открыла хорошим выступлением на турнире в китайском Шэньчжэне - белоруска здесь тоже в четвертьфинале. Завтра Соболенко выйдет на корт с победительницей противостояния Симоны Халеп и Дуань Иньин.

  

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