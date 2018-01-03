Саснович и Соболенко - в четвертьфиналах престижных турниров в Брисбене и Шэньчжэне

3 Января 2018 07:03

Александра Саснович в четвертьфинале турнира в Брисбене. Полчаса назад в Австралии завершился поединок белорусской теннисистки с эстонкой Аннет Контавейт. Первый сет Саша уступила 1:6, но затем взяла себя в руки и победила 7:6, 6:3. На очереди у нашей теннисистки - француженка Ализе Карне. Отметим, призовой фонд турнира серии "Премьер" составляет 894 000 долларов.

Напомним, еще одна белоруска Арина Соболенко год открыла хорошим выступлением на турнире в китайском Шэньчжэне - белоруска здесь тоже в четвертьфинале. Завтра Соболенко выйдет на корт с победительницей противостояния Симоны Халеп и Дуань Иньин.