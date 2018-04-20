Саснович и Шмидлова откроют плей-офф Мировой группы Кубка Федерации. Прямые трансляции на "Беларусь 5"

20 Апреля 2018 15:00

Александра Саснович и Анна-Каролина Шмидлова откроют плей-офф Мировой группы Кубка Федерации. В эти выходные в Минске сразятся команды Беларуси и Словакии за право остаться в элите женского тенниса. Начало первого поединка завтра в 13 часов. Затем на корт "Чижовка-Арены" выйдут Арина Соболенко и Виктория Кужмова. На следующий день девушки поменяются соперницами.

Ожидается, что в парной встрече нашу страну представят Лидия Морозова и Вера Лапко. У соперниц заявлен дуэт Яны Чепеловой и Виктории Кужмовой. До начала парной встречи капитаны команд вправе произвести замены.

Церемония открытия состоится в 12:40. Прямые трансляции будет вести телеканал "Беларусь 5".