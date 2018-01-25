Самых активных учеников и преподавателей БГУ сегодня принимает Логойск

25 Января 2018 15:25

Начало каникул эти студенты встречают со спортивным задором - на лыжах, сноуборде или тюбинге. Сегодня Логойск принимает более полутысячи любителей зимних видов спорта - самых активных студентов и преподавателей Белгосуниверситета. На лыжне они отмечают не только успешную сдачу экзаменов, но и День Татьяны - своей небесной покровительницы. За медали по лыжным гонкам участники соревновались в эстафете, а также попробовали себя в более экстремальных горных лыжах и сноуборде.

Во время зимнего праздника участники встретились и с профессиональными спортсменами, а еще посоревновались в шутливом зимнем сумо и футболе.