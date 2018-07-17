С матча "Динамо-Брест" - "Шахтер" началось председательство в белорусском клубе Диего Марадоны

В Беларуси накануне встречали лучшего футболиста 20-го века и обладателя Кубка мира Диего Марадону. Сразу после завершения мирового форума в России он возглавил брестское "Динамо". Его эпоха началась ярко и неоднозначно - победа в информационных и новостных топах, но поражение на футбольном поле. Скажем прямо, для 10 тысяч болельщиков на стадионе результат сродни холодному душу. Кому из футболистов достались самые теплые объятия легенды - Андрей Козлов подробнее.

Спустя полчаса, как завершилась протокольная часть визита, и Диего Армандо Марадона, как рок-н-рольная футбольная суперзвезда, оседлал железного коня и отправился на стадион "Брестский".

Небывалые очереди, просьба о лишнем билетике и жажда увидеть вживую лучшего футболиста 20 века по версии FIFA. Событие, казавшееся сказкой, в одну секунду свершилось для тех, кто пришел на матч "Динамо"(Брест) - "Шахтер" (Солигорск).

Сама игра - спектакль одного актера. Марадона невероятно живо пропускал через себя все то, что происходило на поле, действительно переживал или радовался - как предполагал момент. Можно сказать, жил футболом на одной волне с командой.

Но счет удивил всех. Кажется, аура Диего в дебютный матч стала дополнительным грузом на ногах брестчан.

Но понятно то, что Диего пришел в команду с прекрасным микроклиматом. Даже после такого неприятного поражения футболисты, как вы здесь видите, остались едины.

В таком насыщенном ночном небе все равно ярче всех горела одна звезда. Эпоха Диего Марадоны в брестском и белорусском футболе началась ярко, пусть и с поражения.