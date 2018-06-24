Себастьян Коэ: "Беларусь очень важна в мировой легкой атлетике"

Несмотря на плотный график, спустя всего два часа после своего прибытия в Минск Себастьян Коэ уделил внимание и нашим коллегам. В эксклюзивном интервью "Главному эфиру" спортивный функционер отметил, что после обновления арены наша страна готова к проведению крупных соревнований по легкой атлетике.

Себастьян Коэ, глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций: "Стадион "Динамо" просто невероятный. Он прослужит еще многим и многим поколениям белорусских спортсменов. Такая арена не только добавляет красоты внешнему облику столицы, но это еще большой шаг в достижении результатов на элитных соревнованиях. Реконструкция "Динамо" - это движение в сторону популяризации спорта среди населения".

Учитывая, что стадион "Динамо" будет площадкой для легкоатлетов, ожидаете ли Вы, что у нашей страны улучшатся результаты в этом виде спорта?

Белорусская федерация легкой атлетики уже прошла большой путь под новым руководством. Его итоги - спортсмены мирового уровня, которые представляют вашу страну на различных соревнованиях и поднимают интерес у зрителя. Введение в строй такой арены - новый виток развития этого вида спорта. На протяжении двух лет я общался с председателем Федерации легкой атлетики Вадимом Девятовским, мы говорили о том, что открытие стадиона станет большим шагом навстречу новым достижениям ваших атлетов.

Вообще Беларусь в разрезе мировой легкой атлетики где находится? Насколько наши спортсмены значимы?

Беларусь очень важна в мировой легкой атлетике. Ваши спортсмены оставили огромный след в истории этого вида спорта и добились отличных результатов на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Белорусская легкая атлетика развивается. Много совсем юных спортсменов успешно выступают на юниорских соревнованиях как внутренних, так и международных. Но в мире насчитывается около 230 федераций, поэтому добиться триумфа в этом виде спорта очень тяжело.

Учитывая, что у нас есть теперь хороший стадион, может ли Беларусь претендовать на проведение крупнейших стартов по вашему виду спорта?

Мы будем этот вопрос обсуждать. Но у нас есть чемпионаты мира для взрослых спортсменов, для юниоров, для юношей и девушек, чемпионат Европы. Также не забываем о чемпионатах мира и Европы в помещении. А еще существует Континентальный кубок. В общем, есть выбор. Может быть, мы можем рассмотреть этот формат соревнований. Но главное, что позволяют возможности. И проведение значимого старта в стране - очень важно как для спортсменов, так как им нужна конкуренция, так и для молодого поколения. Мы хотим, чтобы молодость была вовлечена в наш вид спорта. Зрители должны быть на стадионе и видеть лучших действующих спортсменов.

Можно ли говорить о том, что допинговые скандалы в прошлом и спорт в основном очистился? Или же проблема с допингом всегда будет актуальна?

Я был бы счастлив заявить, что проблема с допингом забыта, а спорт в будущем очистится. Но я реалист и понимаю, что всегда будут некоторые люди и, возможно, даже некоторые федерации, которые выберут короткий и легкий путь для достижения высоких результатов. Однако считаю, что мировой спорт сейчас в лучшем положении в борьбе с допингом, чем некоторое время назад. И Беларусь прекрасный пример. Та работа, которая была проделана федерациями, Национальным антидопинговым агентством, а также Президентом страны Александром Лукашенко, который, как я знаю, очень стремится очистить спорт, - все это ведет Беларусь в правильном направлении.

Я надеюсь, что когда-нибудь проблема с допингом в мире будет решена. У нас есть независимая система тестирования. Она имеет объективный подход, который устраивает все федерации. Мы должны убедиться, что все чистые атлеты защищены. Если спортсмен собирается посвятить половину своей жизни соревнованиям, то он должен конкурировать в условиях, где нет допинга. Это то, о чем нас просят чистые спортсмены. И международные спортивные организации должны нести за это ответственность.