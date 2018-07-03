С каждым годом независимости Беларусь укрепляет и свой спортивный статус

Все больше гимн нашей страны звучит на крупных международных площадках.

Белорусские спортсмены громко заявляют о себе на Олимпийских играх, вписывая свои имена в историю мирового спорта.

Особое внимание – детскому спорту. Открываются и новые объекты с современной технической базой.

Рассказывает Анна Ковалева.

Гребля на байдарках и каноэ, академическая гребля - для Гомельской области брендовые виды спорта. Об этом говорят достижения белорусских спортсменов.

Белорусская женская сборная по гребле на байдарках кует будущие победы именно в Гомеле. На недавнем чемпионате Европы девушки стали вторыми и получили путевку на вторые Европейские игры.

И уже сейчас в Гомеле готовят их будущую смену. Для занятий начинающих спортсменов построили новую спортивную базу. Она выросла на берегу Сожа за 5 лет. Современное оборудование, зал физической и силовой подготовки, игровой зал, кабинет врача – есть все необходимое.

Это здание также уникально для Гомеля. Красную ленту здесь перерезали 5 лет назад. Под крышей Дворца водных видов спорта 3 бассейна. Это 5 с половиной тысяч кубов воды. Одновременно здесь могут тренироваться 300 человек.

Дворец готов принимать любые международные старты. Вплоть до олимпийских. Рассчитан на подготовку профессиональных спортсменов. Среди них – гомельчанин Евгений Цуркин - чемпион Европы по плаванию, многократный чемпион и рекордсмен Беларуси.

Рассказывает Кристина Камыш.

Строительство "Динамо" велось очень быстрыми темпами. При нормативном сроке 54 месяца справились за 42. На завершающей стадии приходилось работать круглосуточно. В пиковые моменты здесь трудились до тысячи шестисот строителей.

"Динамо" теперь вмещает более 22 тысяч зрителей. После реконструкции это фактически новая арена. Однако исторический дух сохранен. Церемония открытия состоялась 21 июня. За год до старта вторых Европейских игр.

Первыми газон "Динамо" проверили наши футболисты. Игра номер один в Беларуси шесть лет обходилась без той счастливой арены, на которой нацкоманда когда-то обыграла Нидерланды, а БАТЭ был сильнее "Баварии".

Уже на второй день после открытия на арене прошла матчевая встреча по легкой атлетике. Как результат - победа белорусов в общем зачете.