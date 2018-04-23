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С двумя наградами возвращаются с 3-го этапа Кубка мира по художественной гимнастике наши спортсменки
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23 Апреля 2018 19:16

С двумя наградами возвращаются с 3-го этапа Кубка мира по художественной гимнастике наши спортсменки

С двумя наградами возвращаются с 3-го этапа Кубка мира по художественной гимнастике наши спортсменки. И обе медали на счету команды в групповых упражнениях - девушки завоевали серебро в многоборье и бронзу в упражнении с пятью обручами.

 

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