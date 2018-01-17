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С 19 по 21 января на столичном велодроме пройдет этап Кубка мира по велоспорту на треке
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17 Января 2018 18:59

С 19 по 21 января на столичном велодроме пройдет этап Кубка мира по велоспорту на треке

Около 300 спортсменов из 37 стран мира будут бороться за медали заключительного в сезоне этапа Кубка мира по велоспорту на треке, который с 19 по 21 января пройдет на столичном велодроме. Для многих велогонщиков минский старт станет контрольным перед чемпионатом мира. Планетарный форум пройдет в голландском Апельдорне в конце февраля.

Всего на минском этапе Кубка мира будет разыграно 17 комплектов наград в 9 видах программы.

  

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