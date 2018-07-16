Рубрика "Матчбол"

Сборная Франции второй раз в своей истории стала чемпионом мира по футболу. Легендарный Диего Марадона уже в Беларуси, теннисистка Виктория Азаренко покидает Лондон без трофея, а легкоатлетка Карина Таранда становится чемпионкой мира среди юниоров. Все последние спортивные новости в нашей рубрике "Матчбол".

Двадцать первый чемпионат мира по футболу уже история. 64 игры, в том числе дневники мундиаля - Белтелерадиокомпания осветила все события в России. Без преувеличения много кто называет этот планетарный форум лучше предыдущих. Особенно он запомнится французам. Остановить трехцветных на российских землях не сумел никто.

На групповом этапе французы заняли первое место, в плей-офф же выбили из борьбы сборные Аргентины, Уругвая, Бельгии и в решающем матче оказались сильнее хорватов - 4:2. Бронзовые медали первенства мира завоевали бельгийцы. Во время встречи за третье место они победили Англию 2:0. Для Бельгии это первые награды планетарных форумов.

Сразу после чемпионата мира в белорусский Брест прилетел председатель правления местного "Динамо" Диего Марадона. Легенду аргентинского футбола сегодня встречали в городе над Бугом, самолет приземлился около 15 часов. В это время Марадона дает интервью в гостинице "Эрмитаж", а затем посетит матч 16-го тура чемпионата Беларуси. "Динамо-Брест" принимает солигорский "Шахтер". В 20:25 прямую трансляцию начнет телеканал "Беларусь 5".

Виктория Азаренко проигрывает свой первый финал на Уимблдоне. В решающем матче смешанного разряда белоруска и британец Джейми Маррей уступили австрийцу Александру Пейя и американке Николь Меличар 6:7, 3:6. В женских соревнованиях, напомним, Азаренко во втором раунде уступила чешке Каролине Плишковой и в обновленном рейтинге покинула первую сотню. Сейчас она 108-ая.

В Национальном аэропорту Минск сегодня встречали героев чемпионата мира по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет. Золото планетарного форума привезла Карина Таранда.

Ей не было равных в прыжках в высоту. Карина установила юниорский рекорд Беларуси - 1 метр 92 сантиметра.

Еще одна награда на счету Евгения Богуцкого. В метании диска он стал вторым.

А на этой неделе любителей легкой атлетики ждет первенство Беларуси - в пятницу и субботу на столичном стадионе "Динамо". Тренерский штаб должен будет определить состав команды на чемпионат Европы, который в начале августа будет принимать Лондон. Трансляции и национальных соревнований, и континентальных будет вести Белтелерадиокомпания. Не пропустите!