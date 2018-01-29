29 Января 2018 18:02

До начала зимних Олимпийских игр в Корее полторы недели, и все белорусские болельщики станут свидетелями значительного события. Белтелерадиокомпания будет вести прямые трансляции, а полный объем составит около 150 часов. А кто поедет на Олимпиаду от Беларуси, расскажет рубрика "Матчбол".

Близость Олимпийских игр, которые пройдут с 9 по 25 февраля, мы ощущаем в полную мощь. Тем более знаем и все имена белорусских спортсменов, которые представят нашу страну на Олимпиаде. Всего - 28, в составе есть сразу три золотых медалиста Игр в Сочи.

Это Дарья Домрачева, Антон Кушнир и Алла Цупер. В общем, биатлон и фристайл - те виды спорта, от которых наши болельщики ждут самого высокого итога.

Биатлонисты и фристайлисты завоевали большое количество лицензий. В сборной по лыжным гонкам мы увидим нашего легендарного спортсмена Сергея Далидовича. Для него Игры в Корее станут седьмыми. Будем следить и за горнолыжным спортом, конькобежным и шорт-треком. В этих соревнованиях в Пхенчхане будут выступать белорусы.

Также прошла и презентация олимпийской формы. Парадный вариант гардероба был показан раньше, а вот теплую повседневную экипировку презентовали только сегодня. Она состоит из нескольких элементов и выглядит очень стильно.

Соревнования, похожие на этапы Кубка мира. На севере страны, в Новополоцке, прошел третий этап Кубка Белорусской федерации биатлона, где за медали боролись юноши и девчата. Это последний этап перед финалом, который пройдет в феврале в Раубичах. Атмосфера, поддержка трибун и спортивный драйв - сразу все было похожим на то, что мы видим, когда взрослые биатлонисты борются за победу в Кубке мира.

Лучшая легкоатлетка Беларуси 2017 года Алина Талай отлично начинает сезон. Белоруска принимала участие на соревнованиях в Германии. И в финале турнира в Берлине на финише забега на 60 метров с барьерами стала первой! Еще одна наша спортсменка Эльвира Герман стала 8-й.

А завершим сегодняшний осмотр спортивных новостей футболом. Будем бороться с каждым соперником, скажет после жеребьевки Кубка нации Игорь Криушенко. Отметим, этот турнир - возможность для белорусских футболистов отобраться на первые топ-соревнования в своей истории.

На жеребьевку в Швейцарию пригласили и лучшего футболиста ХХІ века Александра Глеба, который выступал в ведущих клубах Европы - "Арсенале" и "Барселоне". Именно он вытащил свою родную сборную. Нашими соперниками в группе D стали игроки Люксембурга, Молдовы и Сан-Марино. Первые матчи - в сентябре. То есть осень для сборной Беларуси по футболу станет очень насыщенной.