Рубрика "Матчбол"

Чемпионат мира по футболу завершился, но начался еврокубковый сезон. В матчах квалификации Лиги Европы и Лиги чемпионов принимают участие четыре белорусских клуба, три из которых представляют Минский район: "Шахтер", БАТЭ и минское "Динамо". Подробности в рубрике "Матчбол".

Две белорусские команды вышли во второй раунд квалификации футбольной Лиги Европы. И минское "Динамо", и солигорский "Шахтер" победили своих соперников по итогу двух встреч. Однако для столичного клуба матч на домашней арене получился неоднозначным. Сразу после финального свистка главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко долгое время разговаривает с защитником своей команды Максимом Жавнерчиком.

Антураж тем временем стал очень значительным. "Динамо" возвращается на ту арену, где 35 лет назад становилось чемпионом в розыгрыше Советского Союза. После шести лет реконструкции игра против ирландского "Дерри Сити" - первая официальная. Минчане уступают сопернику, но во второй раунд выходят: неделю назад белорусы победили 2:0.

Сразу после завершения матча в Минске солигорский "Шахтер" на своем стадионе принимал клуб из Уэльса. И вот здесь белорусские футболисты очевидно были лучшими 2:0. С трибун казалось, что к нам в гости приехал любительский клуб. Но в Солигорске так не считают.

Борисовский БАТЭ продолжает побеждать под руководством Алексея Баги. Чемпионы страны уверенно ощущают себя в национальном первенстве. Но впереди главное - квалификация Лиги чемпионов.

Футбольный клуб "Минск" боролся, но все же ни разу не забил в ворота Дениса Щербицкого - вратарь БАТЭ опять играет на ноль. У борисовчан отличились голами Максим Скавыш и Мирко Иванич. Главное явление этого матча - возвращение в БАТЭ защитника национальной сборной Егора Филипенко.

Открытый после реконструкции стадион "Динамо" демонстрирует свою многофункциональность. Через день после футбольного матча здесь прошел чемпионат страны по легкой атлетике. Для многих спортсменов эти соревнования решающие в борьбе за место на чемпионат Европы. Но в метании копья у Татьяны Холодович конкурентов нет. Ее итог - уверенно лучший из всех спортсменов.

Чемпионат Европы по легкой атлетике пройдет с 7 по 12 августа в Берлине.

Возвращаемся к футболу, потому что на этой неделе борисовский БАТЭ начнет путь в самом популярном клубном турнире Европы. Наш чемпион стартует во втором раунде Лиги чемпионов. 25 июля надо быть на "Борисов-Арене".