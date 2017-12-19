Рубрика "Матчбол"

18 Декабря 2017 18:03

Успехи белорусских биатлонисток перед Олимпийскими играми в Южной Корее. На пьедестал после Надежды Скардино и Дарьи Домрачевой поднялась Ирина Кривко. Что впечатляет - она провела отличную гонку и впервые в тройке призеров. В "Матчболе" сегодня - самые значительные спортивные события за прошедшую неделю.

После вот этого финиша Ирины Кривко Новый год белорусские любители спорта встретят в отличном настроении - уже в феврале в Пхенчхане пройдут зимние Олимпийские игры. А в последней гонке на этапах Кубка мира во французском Анси - это масс-старт - белорусская биатлонистка становится второй, уступив только француженке Бреза.

После финиша у Ирины невероятные эмоции. Она впервые в личной гонке поднимается на пьедестал. И что самое приятное - стала единственной биатлонисткой, которая отстреляла точно на каждом из огневых рубежей.

Тем временем два матча в игровых видах спорта прошли в столице в прошедшие выходные. Кроме гандбольного противостояния БГК - СКА, волейбольные клубы боролись за обладание Кубком страны. Матчи "Строителя" и "Шахтера" всегда получаются очень напряженными.

Минский "Строитель" в сезоне завоевал уже второй трофей. И опять победил солигорский "Шахтер" 3:1. Прошедшей весной клуб из Минской области обыграл столичных в финале чемпионата, но сейчас все стало на те места, на которых находилось последние несколько лет. "Строитель" - лучший, но конкуренты мечтают взять реванш.

В гандбольном чемпионате страны в матче главных претендентов на чемпионство на этот раз побеждает БГК из Бреста. Минский СКА проиграл со счетом 30:26. Напряженное противостояние продолжается.

Завтра в 19:20 обязательно включайте телеканал "Беларусь 5". Минское "Динамо" в матче Континентальной хоккейной лиги сыграет против СКА из Санкт-Петербурга, главного претендента на Кубок Гагарина. Несмотря на безусловный статус фаворитов у "армейцев" из Петербурга, "зубры" не однажды их побеждали.