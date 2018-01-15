Рубрика "Матчбол"

15 Января 2018 18:03

До Олимпийских игр в Южной Корее остается почти три недели. Белорусские болельщики все с большим интересом следят за теми видами спорта, в которых будет представлена наша страна.

А еще волейбол и гандбол также вашему вниманию в нашей традиционной рубрике "Матчбол".

Зимний спортивный сезон начался, но снега пока мы не дождались. В среду, обещают синоптики, погода будет более похожа на зимнюю. Хоккей, биатлон и лыжные гонки - во второй половине "Матчбола". Сначала обратим внимание на летние виды спорта.

Ведущий волейбольный клуб страны "Минчанка" отлично выступает в этом году на европейской арене. Напомним, осенью чемпионки Беларуси покинули Лигу чемпионов, самый сильный клубный турнир мира, но уступили ее действующему победителю.

На площадке в ответном матче 1/16 Кубка ЕКВ белоруски выступали сильно. Сербские клубы, а к нам в Минск приехали девчата из сербского "Единства", всегда выступают отлично. Тем более приятно - победа с крупным счетом 3:0. В 1/8 белоруски будут противостоять французскому "Безье".

Мужская команда Беларуси по гандболу тем временем начала борьбу на чемпионате Европы. Парни Юрия Шевцова в последнее десятилетие не пропускают топ-турниры и являются одной из ведущих команд в игровых видах спорта в нашей стране.

Первый матч на Евро - против Австрии. Поражение покидает белорусов за бортом турнира, но наша сборная побеждает. Момент знаковый - впервые в стартовом матче добыто максимальное количество баллов. Уже сейчас можно сказать, что в плей-офф команду Беларуси мы увидим.

А вот теперь про зимние виды спорта. Продолжаем следить за интересной спортивной судьбой нашего лыжника Сергея Долидовича. Вероятно, он в феврале выступит на своей седьмой Олимпиаде, и это будет рекорд белорусского спорта. Также Международный олимпийский комитет после дисквалификации российских лыжников за допинг отдал белорусу бронзовую медаль Игр в Сочи. Долидович в марафоне стал тогда пятым.

5-й этап Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге Дарья Домрачева завершает цветочной церемонией, то есть она пробилась в шестерку лучших в заключительной гонке с массового старта. Долгое время она была лидером на дистанции, да все решили два промаха на огневом рубеже.

В топ-20 еще две белоруски. Обладательница Малого хрустального глобуса в индивидуальной гонке Надежда Скардино - 16-я. Ирина Кривко - 14-я. Следующий этап Кубка мира, который станет предолимпийским, начнется 18 января в итальянском Антхольце.

Напоследок "Матчбола". Сегодня очень важная новость для белорусского спорта: минская "Юность" уже третий раз в истории становится обладателем статусного Континентального кубка. В финале игроки Михаила Захарова не оставили шансов "Номаду" из Казахстана. Счет 5:2.

Но до старта Олимпийских игр мы увидим много интересных спортивных событий. Например, уже в субботу пройдет игра Континентальной хоккейной лиги между минским и рижским "Динамо", и пройдет она под открытым небом. В следующем "Матчболе" - все подробности.