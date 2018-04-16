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Российское дерби в рамках баскетбольной Евролиги завершилось победой ЦСКА
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18 Апреля 2018 12:19

Российское дерби в рамках баскетбольной Евролиги завершилось победой ЦСКА

В первой игре четвертьфинала, которая получилась довольно результативной, армейцы Москвы обыгрывают "Химки" со счетом 98:95. Больше всех очков набрали Серхио Родригес из ЦСКА и Алексей Швед из "Химок", у них по 22 балла. Второй матч серии плей-офф состоится 19 апреля.

  

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