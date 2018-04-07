Реконструкция стадиона "Динамо": готовы трибуны, беговые дорожки и навес

6 Апреля 2018 15:15

Готовы трибуны, беговые дорожки и навес, в мае начнется кладка газона. Затем системы объекта протестируют. На главной спортивной арене II Европейских игр строители работают круглосуточно. А помогают им и студенты минских вузов. К ним присоединился и Алексей Кондратенко.

Сегодня столичный стадион "Динамо" напоминает гигантский муравейник - более тысячи рабочих и сотни единиц техники, работа бурлит круглосуточно. Такой темп понятен. Официальное открытие объекта - 21 июня, равно за год до старта Европейских игр.

Математики, инженеры, педагоги или аграрии - столичных студентов объединила одна из главных стройплощадок города. Помощь всегда нужна и в уборке мусора, и мелких подсобных работах. Для будущего хирурга Виктории Сац "Динамо" не первый объект, где работает девушка.

Одна из задач строительных отрядов столицы - помощь в благоустройстве объектов Европейских игр - 2019, среди них, например, и стрелковый тир в Уручье.

На самом же стадионе "Динамо" сейчас активизируется и один из финальных аспектов всех работ - окраска металлических конструкций.

Тимофей Моралин, главный инженер ПМУ ОАО "Промтехмонтаж":

"Объем очень большой, поэтому красим совместно с МАПИД, МДК, принимают участие все малярные организации Минска. Совместно мы уже выкрасили 60 % металлоконструкций. К намеченному сроку, я рассчитываю, мы получим замечательный стадион с красивыми белыми металлоконструкциями, который будет красиво смотреться на фоне нашего города".

Найти временную работу не только на стройках, но и, например, в торговле и сервисе молодым людям до 31 года можно и через Минский центр содействия трудоустройству молодежи. Летом актуальность деятельности этой структуры только возрастет.