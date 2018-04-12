"Реал", "Рома", "Бавария" и "Ливерпуль" - полуфиналисты Лиги чемпионов

12 Апреля 2018 12:12

Накануне "сливочные" уступили "Ювентусу" в ответном матче четвертьфинала турнира - 1:3. У "Юве" дубль оформил Манджукич, также отличился Матюиди. У королевского клуба спасительный гол с пенальти на 98-й минуте провел Криштиану Роналду. Голкипер итальянцев Джанлуиджи Буффон оспорил назначение одиннадцатиметрового и получил прямую красную карточку. Встречу обслуживал английский судья Майкл Олливер. Это было первое удаление Буффона за его спортивную карьеру в Лиге. "Реал" переиграл "Ювентус" с общим счетом 4:3.