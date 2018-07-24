Райан Лохте дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил

Олимпийский чемпион Райан Лохте дисквалифицирован на 14 месяцев за нарушение антидопинговых правил. В мае этого года он выложил в соцсети фото, на котором видно, как ему вводят внутривенную инъекцию. Снимком заинтересовалось американское антидопинговое агентство. Позже выяснилось - Лохте вводили разрешенный препарат в частной клинике, но объем инъекции составил больше 100 мл, что допускается лишь при наличии терапевтического исключения. Лохте его не имел.