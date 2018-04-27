Ратомка принимает международные соревнования по выездке

27 Апреля 2018 19:09

На протяжении четырех дней за победу в турнире борются более 60 спортивных пар из Беларуси, России и Украины, а также ближнего зарубежья. Международные соревнования по выездке проводятся среди взрослых спортсменов по программам Большого, Малого и Среднего призов, юношей, юниоров и всадников до 25 лет.

В воскресенье лучшие спортивные пары выступят в произвольной музыкальной программе "КЮР Большого приза", в которой определится победитель этапа Кубка мира.