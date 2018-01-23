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Рафаэль Надаль покидает Australian Open из-за травмы
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23 Января 2018 19:16

Рафаэль Надаль покидает Australian Open из-за травмы

"Я позитивный человек, но тяжело смириться с тем, что я упустил свой шанс", - такие слова Рафаэля Надаля прозвучали уже после того, как испанец досрочно завершил четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Австралии. При счете 6:3, 3:6, 7:6, 2:6, 0:2, то есть шла решающая партия, Надаль не смог продолжить игру из-за повреждения ноги. Дальше идет Марин Чилич. 

  

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