Рафаэль Надаль покидает Australian Open из-за травмы

23 Января 2018 19:16

"Я позитивный человек, но тяжело смириться с тем, что я упустил свой шанс", - такие слова Рафаэля Надаля прозвучали уже после того, как испанец досрочно завершил четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Австралии. При счете 6:3, 3:6, 7:6, 2:6, 0:2, то есть шла решающая партия, Надаль не смог продолжить игру из-за повреждения ноги. Дальше идет Марин Чилич.