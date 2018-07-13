Прямую трансляцию матча за выход в финал Уимблдона в миксте смотрите на "Беларусь 5"

С минуты на минуту Виктория Азаренко выйдет на лондонские корты, где будет бороться за выход в финал Уимблдона в миксте. В паре с британцем Джейми Марреем белоруска будет противостоять обладателям уайлд-карт хозяевам корта Джею Кларку и Хэриет Дарт. Букмекеры явным фаворитом встречи называют Азаренко и Маррея. Итак, прямая трансляция матча в ближайшие минуты начнется на телеканале "Беларусь 5". Об итогах игры расскажем в "Панораме".