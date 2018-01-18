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Прямая трансляция мужского спринта на 10 километров начнется в 16:05 на "Беларусь 5"
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19 Января 2018 07:19

Прямая трансляция мужского спринта на 10 километров начнется в 16:05 на "Беларусь 5"

Мужским спринтом на 10 километров сегодня продолжится последний перед Олимпиадой этап Кубка мира по биатлону, который принимает итальянский Антхольц. 15-й стартовый номер у нашего Романа Елетнова, также за Беларусь на лыжню выйдут Сергей Бочарников, Владимир Чепелин и Дмитрий Абашев. Всего выступят 110 биатлонистов. Прямая трансляция гонки начнется в 16:05 на телеканале "Беларусь 5".

  

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