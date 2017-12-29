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Прямая трансляция матча с молодежной сборной Чехии сегодня в 20:00 на "Беларусь 5"
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30 Декабря 2017 15:11

Прямая трансляция матча с молодежной сборной Чехии сегодня в 20:00 на "Беларусь 5"

Прижаты к борту. Молодежной сборной Беларуси для сохранения надежды на выход в плей-офф чемпионата мира сегодня в последнем матче группового этапа обязательно нужно обыграть Чехию в основное время. Накануне наши парни уступили России 2:5. Прямая трансляция из американского Баффало в 20:00 на "Беларусь 5".

  

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