Прямая трансляция матча с молодежной сборной Чехии сегодня в 20:00 на "Беларусь 5"

30 Декабря 2017 15:11

Прижаты к борту. Молодежной сборной Беларуси для сохранения надежды на выход в плей-офф чемпионата мира сегодня в последнем матче группового этапа обязательно нужно обыграть Чехию в основное время. Накануне наши парни уступили России 2:5. Прямая трансляция из американского Баффало в 20:00 на "Беларусь 5".