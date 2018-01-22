Спорт
22 Января 2018 07:20
Прямая трансляция матча "Динамо" - "Адмирал" начнется на "Беларусь 5" в 19:25
Минское "Динамо" матчем с "Адмиралом" из Владивостока начинает заключительную домашнюю серию регулярного чемпионата КХЛ. Теоретические шансы на то, чтобы попасть в плей-офф, у "зубров" все еще остаются. Но теперь все зависит и от прямых конкурентов в борьбе за восьмую строчку - "Спартака", череповецкой "Северстали" и московского "Динамо". "Зубрам" же необходимо набирать максимальное количество баллов в оставшихся четырех матчах. "Адмирал" шансы на плей-офф уже потерял, наши соперники - 12-я команда на Востоке. Итак, прямая трансляция матча "Динамо" - "Адмирал" начнется на телеканале "Беларусь 5" в 19:25.
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