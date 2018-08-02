Проект "Паспорт объекта" о велодроме смотрите сегодня вечером

2 Августа 2018

Во время II Европейских игр в Минске на несколько дней перекроют две главные артерии столицы - проспекты Независимости и Победителей.

И все - для проведения велогонок. Вообще велоспорт будет широко представлен в программе форума и ключевой его объект - велодром, который считается одним из лучших в мире. Агентство теленовостей продолжает проект "Паспорт объекта", и сегодня несколько удивительных фактов о профессиональных велосипедах без тормозов, и максимальных скоростях на треке, за которые в городе даже можно получить штраф от ГАИ.

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