Проект "Олимпийская виза. Шорт-трек"

2 Февраля 2018 21:12

Первые группы спортсменов и тренеров, как мы уже отметили, прибыли в Южную Корею.

Разница с Минском шесть часов – нужна акклиматизация. Во многом от того, как она пройдет, зависит и результат. Хотя порой не все определяет готовность спортсмена. Есть случаи, когда олимпийскими чемпионами становятся почти случайно. Павел Капуцкий подготовил очередную серию проекта "Олимпийская виза. Шорт-трек".

Это было 16 лет назад в Солт-Лейк-Сити. Австралиец Стивен Брэдбери в полуфинал на дистанции тысяча метров вышел благодаря дисквалификации канадца Марка Ганьона. В полуфинале шел последним, но на заключительном круге соперники упали, и он пробился в главный забег. И вот финал, Брэдбери сильно отстает от остальных четырех участников. Но на последнем повороте все падают. Курьез – австралиец берет олимпийское золото. Первое в истории Австралии и всего Южного полушария на зимних Играх.

Четвертым в том забеге стал тогда еще выступавший за Южную Корею Виктор Ан. Позже в Турине он взял три золота. Через четыре года уже под российским флагом в Сочи добавил три медали высшего достоинства. Но вот в Пхенчхане Ан не выступит: он в списке отстраненных МОК от Игр спортсменов.

В шорт-треке из наших на Олимпиаду, как и четыре года назад, отобрался только Максим Сергеев. Он наш первый и пока единственный мужчина-олимпиец в этом виде. В Сочи у Сергеева было 28-е место.

Сейчас в основном составе нашей сборной представители исключительно Витебской области. Там вначале двухтысячных зародился белорусской шорт-трек. Нацкоманда в основном тренируется на "Минск-Арене". Развивается вид в Минске, Могилеве и Гомеле.

Хотя наши спортсмены пока не готовы брать медали на чемпионатах мира и Олимпиадах, год назад в Минске прошел этап Кубка мира по шорт-треку.

Для конькобежного спорта нужна дорожка длиной в 400 метров. Это больше, чем футбольное поле. Шорт-трек куда демократичнее – достаточно обычной хоккейной площадки. И это сильно упрощает дело.

В одном забеге участвуют от четырех до восьми спортсменов. Они одновременно катаются по овальной ледовой дорожке длиной 111 метров 12 сантиметров против часовой стрелки. Забеги проводятся на четырех дистанциях: 500 метров, 1000, 1500 и 3000 метров.

А еще шорт-трек – травмоопасный вид. При падении случаются травмы. Например, порез коньком. Любой части тела. Нужен особый тип психики.

Инесса Демешко, спортивный психолог сборной Беларуси по шорт-треку:

"Я даже, наверное, могу поставить в один ряд с фристайлом, это тоже набор качеств, которым должны обладать эти люди, склонность к рискованным действиям, вы обратите внимание, как они быстро принимают решение, как нужно понимать, как встроиться и закончить свои действия на повороте".

Лезвие стоит 200-300 евро. Ботинки - около полутора тысяч.

Максим Сергеев, член сборной Беларуси по шорт-треку: "Коньки делаются по слепку ноги. То есть делается гипсовый слепок. Они больше никому не подойдут. Делают их за границей - в Канаде. Лезвия подготовлены по особому овалу".

Главный день четырехлетия в белорусском шорт-треке – 10 февраля. Медали разыграют мужчины на дистанции 1500 метров. Там выступает наш Сергеев, и почему бы истории Брэдбери не повториться.