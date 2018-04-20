23 Апреля 2018 07:10

Он пришел в велоспорт, когда в Минске трек только открылся, а через 8 лет выиграл в скретче все что можно.

Чемпион мира и обладатель Кубка планеты 21-летний Евгений Королек за свои достижения получил прозвище Король. Теперь в планах - борьба за олимпийские медали. От чего пришлось отказаться ради триумфов? Смотрите проект Агентства теленовостей "Наши победы" сегодня на "Беларусь 1".