Главная>>Спорт>>Проект Агентства теленовостей "Наши победы" сегодня на "Беларусь 1"
Спорт
RSS
Проект Агентства теленовостей "Наши победы" сегодня на "Беларусь 1"
Скачать Поделиться

23 Апреля 2018 07:10

Проект Агентства теленовостей "Наши победы" сегодня на "Беларусь 1"

Он пришел в велоспорт, когда в Минске трек только открылся, а через 8 лет выиграл в скретче все что можно.

Чемпион мира и обладатель Кубка планеты 21-летний Евгений Королек за свои достижения получил прозвище Король. Теперь в планах - борьба за олимпийские медали. От чего пришлось отказаться ради триумфов? Смотрите проект Агентства теленовостей "Наши победы" сегодня на "Беларусь 1".

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =