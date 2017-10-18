Продолжается конкурс песни церемоний открытия и закрытия II Европейских игр

17 Октября 2017 21:25

До 1 ноября Министерство культуры принимает заявки. Меньше месяца остается и до финиша открытого конкурса на разработку талисмана игр. Так что, вы еще можете успеть вписать свое имя в историю Европейских игр в Минске.