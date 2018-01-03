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Продолжаем следить за событиями Рождественского международного турнира
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4 Января 2018 17:00

Продолжаем следить за событиями Рождественского международного турнира

Продолжаем следить за событиями Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси. Буквально через полчаса на "Чижовка-Арене" начнется торжественная церемония открытия.

И сейчас на прямую связь выходит наш корреспондент Андрей Козлов (прямое включение).  

  

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