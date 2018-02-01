Главная>>Спорт>>Премьера фильма "Непобежденный. Виталий Щербо" сегодня вечером на "Беларусь 1"
Спорт
RSS
Премьера фильма "Непобежденный. Виталий Щербо" сегодня вечером на "Беларусь 1"
Скачать Поделиться

1 Февраля 2018 09:03

Премьера фильма "Непобежденный. Виталий Щербо" сегодня вечером на "Беларусь 1"

Сегодня вечером - большая премьера от Агентства теленовостей. Фильм о легенде мирового спорта - шестикратном олимпийском чемпионе Виталии Щербо. Наши журналисты отправились в гости к белорусскому гимнасту в Лас-Вегас, где живет гимнаст. Эксклюзивные кадры, которые не были доступны для прессы. Виталий Щербо сам показал свою Школу гимнастики и рассказал, что пришлось пережить после триумфа в Барселоне. "Непобежденный. Виталий Щербо" - сегодня в 22:10.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =