Представители европейских олимпийских комитетов оценивают туристический потенциал белорусской столицы

По случаю подготовки к II Европейским играм гости оценивают и туристический потенциал столицы. Сегодня журналисты, представители пресс-служб и национальных олимпийских комитетов из Венгрии, Чехии, Словакии - гостей более трех десятков - во время автобусных и пешеходных экскурсий увидели историческую часть города. Прогулялись вдоль Свислочи, Троицкого предместья, у Красного костела. А накануне посетили Дворец спорта, "Минск-Арену" и, конечно, стадион "Динамо".

Напомним, II Европейские игры стартуют в июне следующего года в Минске. Всего разыграют 201 комплект наград. В 10 видах определятся еще и обладатели олимпийских лицензий.