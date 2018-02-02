Предолимпийский Пхенчхан и атмосфера грядущих стартов в топе мировых информационных лент

2 Февраля 2018 21:08

Предолимпийский Пхенчхан и околоспортивная атмосфера грядущих стартов за неделю до официального открытия Игр в топе мировых информационных лент. Около 2 тысяч 900 спортсменов из 92 стран мира – сегодня стало известно количество постояльцев в двух олимпийских деревнях Пхенчхана, которые открылись в Южной Корее. Комплексы расположены непосредственно в Пхенчхане, который возглавляет так называемый горный кластер зимних Игр, и в городке Каннын, где располагаются олимпийские объекты прибрежного кластера. В церемонии открытия олимпийской деревни приняли участие представители руководства оргкомитета Игр и МОК. К слову, добрались до олимпийской столицы и белорусские спортсмены, которые уже начали обживать свой дом. Официальное поднятие белорусского флага состоится 7 февраля.

Деревня в Пхенчхане — это 8 жилых 15-этажных зданий, общая вместимость которых 3 тысячи 894 человеко-места. Объекты будут использоваться как для проживания спортсменов на Олимпийских играх, так и на Паралимпиаде. В Канныне деревня построена исключительно для Олимпиады: 9 зданий 22-25 этажей вмещают 2 тысячи 717 человек.