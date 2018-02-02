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Праздник "Мы выбираем спорт" соберет завтра сборные Мингорисполкома и СМИ
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2 Февраля 2018 18:05

Праздник "Мы выбираем спорт" соберет завтра сборные Мингорисполкома и СМИ

На минской лыжне всегда зима. Праздник "Мы выбираем спорт" соберет завтра на городской лыжероллерной трассе 8 команд - сборные Мингорисполкома и средств массовой информации, в том числе телеканала "Беларусь 1". Старт лыжной эстафеты 3 х 1 км - завтра в час дня. Поддержать команды и присоединиться к занятиям спортом могут все желающие.

  

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