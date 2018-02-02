Праздник "Мы выбираем спорт" соберет завтра сборные Мингорисполкома и СМИ

2 Февраля 2018 18:05

На минской лыжне всегда зима. Праздник "Мы выбираем спорт" соберет завтра на городской лыжероллерной трассе 8 команд - сборные Мингорисполкома и средств массовой информации, в том числе телеканала "Беларусь 1". Старт лыжной эстафеты 3 х 1 км - завтра в час дня. Поддержать команды и присоединиться к занятиям спортом могут все желающие.