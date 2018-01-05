Праздник хоккея на "Чижовка-Арене" продолжается!

5 Января 2018 19:00

В эти минуты на лед большой площадки выходит команда Президента Беларуси. Во втором матче группового этапа Рождественского турнира наша сборная сыграет с дебютантами соревнований - командой Китая.

К этой минуте завершились две встречи. В белорусском квартете Швейцария и Объединенные Арабские Эмираты очки поделили, ничья 4:4. А в группе В Чехия одержала вторую крупную победу, разгромив Балканы 25:3. Претенденты на победу в турнире чехи чувствуют себя как дома не только на минском льду.

Франтишек Птачек, защитник команды Чехии по хоккею: "Знаете, мне вообще нравится здесь все. И сам город Минск, и люди, и, конечно, соревнования, в которых мы принимаем участие. Кроме того, обратил внимание, что Рождественский турнир привлекает внимание - иногда кажется, что я играю у себя дома. Несколько команд смотрятся очень хорошо, Беларусь вижу в финале. Однако надеюсь, что и мы сыграем в главном матче".

Параллельно на льду "Чижовка-Арены" проходит финал республиканских соревнований среди детей и подростков "Золотая шайба" в старшей возрастной группе. Восемь команд поспорят за главный трофей соревнований. Действующие победители турнира - минские "Грифоны" - одержали вторую крупную победу. Сегодня над “Днепром” из Могилевский области 8:1. В решающих поединках участвуют клубы из разных регионов страны. И все поддерживают идею объединения соревнований с Рождественским турниром.

Уже завтра мы узнаем имена финалистов Рождественского турнира. В группе В за первое место соревнуются Чехия и Россия. В квартете А Беларусь сыграет со Швейцарией.