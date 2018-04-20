Главная>>Спорт>>Поздравляем с победой белорусских теннисисток! Женская сборная в мировой элите и в следующем году!
Спорт
RSS

22 Апреля 2018 17:55

Поздравляем с победой белорусских теннисисток! Женская сборная в мировой элите и в следующем году!

Наши девушки в составе Александры Саснович, Арины Соболенко, Веры Лапко, Лидии Морозовой и капитана Татьяны Пучек в непростом матчевом противостоянии плей-офф Мировой группы Кубка Федерации на "Чижовка-Арене" все же справились с командой Словакии. Это значит, что Беларусь остается в топ-8 лучших женских команд планеты и уже в феврале будущего года начнет свой новый поход за триумфом в FedCup-2019.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =