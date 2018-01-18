Последний в сезоне этап Кубка мира по велоспорту на треке стартует сегодня в "Чижовка-Арене"

19 Января 2018 08:10

За три дня на минском этапе разыграют 17 комплектов наград в 9-ти видах программ. Сегодня утром начнется квалификация в командных гонках преследования у мужчин и женщин, а вечером - в 17:40 - церемония открытия соревнований, после чего состоятся квалификационные заезды у женщин и мужчин в командном спринте. И в заключение две гонки по очкам, где будут разыграны первые комплекты медалей.