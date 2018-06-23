Последний матч субботнего игрового дня чемпионата мира по футболу. Прямое включение

В эти минуты проходит последний матч субботнего игрового дня чемпионата мира по футболу. Завершает второй тур группового этапа в квартете F поединок Германии и Швеции. В первом круге действующие чемпионы мира немцы неожиданно уступили мексиканцам. И теперь, чтобы выйти в плей-офф, им нельзя проиграть, а значит, предстоит показать свой лучший футбол. Сейчас сыграно 18 минут матча. Счет не открыт - 0:0.

Прямую трансляцию встречи ведет телеканал "Беларусь 5". Оперативные обзоры всех матчей мундиаля можно смотреть и на YouTube канале "Беларусь 5", а также в наших соцсетях.