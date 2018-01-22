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Последний из белорусов покидает Australian Open
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22 Января 2018 12:12

Последний из белорусов покидает Australian Open

В 1/8 финала парного разряда Андрей Василевский, выступающий с чилийцем Хансом Подлипником-Кастильо, за 1 час 8 минут уступил новозеландцу Маркусу Даниэлу и британцу Доминику Инглоту 4:6, 3:6.

  

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