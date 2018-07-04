Последние путевки в четвертьфинал чемпионата мира получили Швеция и Англия

Определилась последняя пара четвертьфиналистов на чемпионате мира по футболу. Швеция в стартовом раунде плей-офф встречалась со Швейцарией. В первом тайме болельщики забитых голов не увидели, а во второй половине единственный мяч провели шведы на 66-ой минуте. Точный удар Эмиля Форсберга вывел скандинавов в следующий раунд - 1:0.

А Колумбия спаслась на 93-ей минуте. На точный удар Гарри Кейна с пенальти отвечает Йерри Мина. Судьба противостояния решилась в серии пенальти, где европейцы превзошли южноамериканцев 2:1. Дальше идут англичане. Четвертьфинал Англия - Швеция пройдет 7 июля, в этот же день Россия сыграет с Хорватией. Стартует же 1/4 финала 6 числа противостоянием Уругвай -Франция. В вечерней программе встреча Бразилия - Бельгия.

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