После трех туров чемпионата страны по футболу без потерь очков только БАТЭ

16 Апреля 2018 15:00

Чемпион обыграл в центральной встрече брестское "Динамо" 2:0. Накануне же "Смолевичи" поделили очки с "Минском" - 1:1. "Гомель" с "Торпедо" - 0:0, а минское "Динамо" в гостях сильнее "Городеи" - 2:0. В таблице с 9-ю очками лидирует БАТЭ, на два меньше у "Витебска", столичного "Динамо" и "Днепра".