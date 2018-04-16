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После трех туров чемпионата страны по футболу без потерь очков только БАТЭ
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16 Апреля 2018 15:00

После трех туров чемпионата страны по футболу без потерь очков только БАТЭ

Чемпион обыграл в центральной встрече брестское "Динамо" 2:0. Накануне же "Смолевичи" поделили очки с "Минском" - 1:1. "Гомель" с "Торпедо" - 0:0, а минское "Динамо" в гостях сильнее "Городеи" - 2:0. В таблице с 9-ю очками лидирует БАТЭ, на два меньше у "Витебска", столичного "Динамо" и "Днепра".
  

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