После матча Франция - Бельгия беспорядки случились сразу в обеих столицах этих государств

После матча Франция - Бельгия на чемпионате мира по футболу беспорядки случились сразу в обеих столицах этих государств. Большой экран был установлен в центре Парижа на Елисейских Полях. Сразу после окончания матча французские болельщики устремились к этому месту. Градус празднования перерос в столкновения с жандармерией, которой пришлось даже применять слезоточивый газ. О количестве пострадавших пока не сообщается.