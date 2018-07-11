После матча Франция - Бельгия беспорядки случились сразу в обеих столицах этих государств

11 Июля 2018

После матча Франция - Бельгия на чемпионате мира по футболу беспорядки случились сразу в обеих столицах этих государств. Большой экран был установлен в центре Парижа на Елисейских Полях. Сразу после окончания матча французские болельщики устремились к этому месту. Градус празднования перерос в столкновения с жандармерией, которой пришлось даже применять слезоточивый газ. О количестве пострадавших пока не сообщается.

Читайте также

Популярное

Рекомендуем

Сейчас читают

Рекомендуем

Предложи новость


*2+3 =


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

[ Добавить еще ]
*2+3 =