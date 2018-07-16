Поражением завершился первый финал на Уимблдоне для Виктории Азаренко

Белоруска и британец Джейми Маррей в решающем матче смешанного разряда уступили австрийцу Александру Пейя и американке Николь Меличар в двух сетах - 6:7, 3:6. В мужском одиночном разряде титул взял Новак Джокович. Серб в трех сетах был сильнее Кевина Андерсона из ЮАР 6:2, 6:2, 7:6.

Успех на лондонских кортах позволил Джоковичу расположиться на 10-ом месте в обновленном рейтинге. Лучший из белорусов - Илья Ивашко - располагается на 128-ой позиции.

У женщин с 50-го на 41-ое место поднимается Александра Саснович, но первой ракеткой Беларуси остается Арина Соболенко, она 34-ая. 72-ая Вера Лапко, Виктория Азаренко покидает первую сотню, экс-первая ракетка мира опускается на 108-ую строчку.