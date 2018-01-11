Поединок Арина Соболенко - Леся Цуренко завтра на телеканале "Беларусь 5"

10 Января 2018 21:19

И еще приятная новость из мира спорта. Арина Соболенко - в четвертьфинале турнира в Хобарте. Белорусская теннисистка в двух сетах одолела 35-ю ракетку мира Чжан Шуай - 7:6, 6:4. Матч спортсменок начался раньше, чем было запланировано, из-за отмены другого поединка.

Путевку в полуфинал Соболенко разыграет с украинкой Лесей Цуренко. Белоруска занимает 69 место в мировом рейтинге, ее соперница - на 43-й позиции. Ранее в официальных матчах теннисистки друг с другом не играли. Завтра поединок Соболенко - Цуренко покажет телеканал "Беларусь 5".