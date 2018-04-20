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Поединки Кубка Федерации на "Чижовка-Арене". Соснович - Шмидлова откроют плей-офф Мировой группы
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21 Апреля 2018 09:00

Поединки Кубка Федерации на "Чижовка-Арене". Соснович - Шмидлова откроют плей-офф Мировой группы

Сохранить свои позиции в Кубке Федерации. Белорусские теннисистки сегодня начнут матч против Словакии за право остаться в элите женского мирового тенниса. По сложившейся традиции, первой на корт выйдет Александра Саснович. Противостоять ей будет Анна Каролина Шмидлова. После на площадке "Чижовка-Арены" появятся Арина Соболенко и Виктория Кужмова. Начало прямой трансляции в 13:00 на "Беларусь 5". Отметим, наши девушки в мировом рейтинге выше своих оппоненток. На воскресенье запланированы еще три матча: два одиночных и парный.

  

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