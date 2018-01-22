Подробности потрясающего спортивного уикенда в Антхольце

21 Января 2018 21:05

Сегодняшний "Главный эфир" мы вновь начнем со спортивной темы - Дарья Домрачева одерживает победу в последней перед Олимпийскими играми биатлонной гонке! Вторая победа в сезоне! Это серьезное психологическое преимущество и подтверждение статуса главного фаворита предстоящего форума. Вообще, такое ощущение, что Даша в этом сезоне бежит, что называется, за себя и за того парня.

Домрачева сегодня - это личность с большой буквы в современном биатлоне, и в этом все могли убедиться много раз. Так, сегодняшнее золото наложилось на красивый благородный жест белоруски в субботу, которым восхищается весь мир. Дарья случайно наступила на палку итальянки Доротеи Вирер и не стала обгонять соперницу, позволив ей занять второе место. Красивый, благородный поступок человека, по праву носящего звание "Героя Беларуси". Биатлонный fair play Домрачевой. И вот сегодня заслуженное золото! С победой Дарью Домрачеву от всей души поздравил Президент Александр Лукашенко. Подробности потрясающего уикенда в Антхольце, где зажигала королева биатлона из Беларуси, прямо сейчас. Рассказывает Николай Стуло.

Гонка с массовым стартом собирает в стартовом протоколе только лучших, случайных людей там нет. Поэтому опрометчиво кого-то списывать со счетов уже после первой локальной неудачи. Дарья Домрачева на первой стрельбе не закрыла одну мишень и ушла исправлять ситуацию только в конце второго десятка. Режиссеры трансляции не стали дожидаться белоруску на контрольных отсечках - видимо, наметили для себя иных героев.

Но три последующих захода на огневые рубежи получились блестящими. Домрачева рисовала нули и методично подбиралась к соперницам. Все знают: догонять - любимое занятие белоруски. Все решилось на последней стрельбе. Дрогнули абсолютно все: и лидер Вирер, имея комфортное преимущество, и Кузьмина, и Мякярайнен. А белоруска элегантно обошла суетившихся на штрафных кругах соперниц, а на последней петле только нарастила отрыв.

Затем Домрачева в интервью для "Главного эфира" рассуждала о сегодняшней победе и ее значении перед главным стартом четырехлетия в Пхенчхане. Так распорядилась спортивная жизнь, что теперь белоруска, а сегодня она уже королева биатлона, выходит на старт за себя и за того норвежского парня, которого называют в биатлоне королем.

Победа Домрачевой одержана в Италии, за тысячи километров. Но, конечно же, вся страна благодаря телетрансляции стала свидетелем триумфа белоруски. Сразу же после финиша Дарью Домрачеву поздравил Президент.

Результат в спорте значит очень многое, но, пожалуй, иногда в спортивной жизни медали не являются абсолютными величинами. Если не брать в расчет сегодняшнее золото, то благородный поступок Дарьи Домрачевой в субботу в Антхольце стал главным спортивным событием ушедшей недели. Трехкратная олимпийская чемпионка давно уже всем все доказала на стрельбище и лыжне. Сегодня она больше чем просто спортсменка - она пример для подражания, кумир. В нашей стране Дарья носит звание "Героя Беларуси" и всецело оправдывает его. Накануне Домрачева на финише гонки преследования в итальянском Антхольце случайно наступила на палку сопернице - Доротее Вирер - и не стала обгонять, дав ей возможность занять второе место. В итоге белоруска получила бронзу и всеобщее признание и уважение, что, пожалуй, бесценно. Мировые СМИ уже окрестили его биатлонный fair play Домрачевой.

Красивый, а главное - благородный, жест запомнят надолго. Тот час же после окончания гонки - слова восхищения Дарье Домрачевой появились на многих страничках в соцсетях. Одним из первых стал официальный "Твиттер" Международного союза биатлонистов.

"Домрачева - леди. Человек с совестью. Ты - мой герой", - так о нашей чемпионке отзывались неравнодушные к спорту люди. Результат забудется, поступок - никогда. А если же говорить о результатах, то этап Кубка мира в Антхольце стал последним перед Олимпиадой. Первая часть сезона показала, что сразу три наши спортсменки способны в Пхенчхане претендовать на подиум. Что ж, будем верить в Дарью Домрачеву, Надежду Скардино и Ирину Кривко.

Еще раз поздравляем Дарью Домрачеву - сегодня она порадовала всех нас своей победой!