Подробности полуфинального матча Англия - Хорватия

Пока мы активно готовимся к масштабному форуму, который Беларусь примет в следующем году, в соседней России спортивная интрига близится к развязке. Накануне в полуфинале чемпионата мира по футболу сборная Англии встречалась с Хорватией. Драматичную игру увидели почти 80 тысяч человек. Победу земляков в Хорватии отметили громко. Своеобразный флешмоб устроили даже в правительстве, нарушив дресс-код: чиновники пришли в майках своей сборной. Что ж, посмотрим, поможет ли такая поддержка в финале. Напомним, противостоять Хорватии будет сборная Франции. А подробности полуфинального матча - у Павла Капуцкого.

Хорватские болельщики словно издеваются над английскими фанами. Текст их кричалки: "Он не возвращается домой". Речь о Кубке мира. Его родоначальники завоевывали только один раз, 52 года назад.



Гарет Саутгейт собрал боевую команду, которой досталась еще и благоприятная сетка. Они прошли Колумбию, Швецию и уже на пятой минуте полуфинала забили хорватам. Триппье. Но отважные балканцы во втором тайме отыгрались. Перешич. Потом были два экстра-тайма. Манджукич не дает англичанам шанс даже на серию пенальти - 2:1.

Для страны с населением в три с половиной миллиона человек выход в финал - фантастическое достижение. Был полуфинал в 1998-м, и тогда хорваты уступили Франции. Счет матча 20-летней давности - 2:1. Трехцветные потом взяли Кубок мира, в финале одолев Бразилию, а хорваты в битве с Нидерландами вырвали бронзу. Теперь Франция и Хорватия сойдутся в финале!

Если бы хорватские футболисты отмечали победу, как их фанаты в Москве и Загребе, то к финалу точно не восстановились бы.

Англичане продолжали петь, хоть и со слезами. Когда в следующий раз трофей будет так близко? Вместо ответа многоточие…

Трем львам нужно настроиться на матч с Бельгией. В субботу они в Санкт-Петербурге оспорят бронзу. В воскресенье в Лужниках финал. Прямые трансляции на "Беларусь 5".